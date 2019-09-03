البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض طفيف

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض طفيف بنسبة 0.09 % ما يعادل 0.45 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 521.43نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 238,677 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 584,433.658 دولاراً نفذت من خلال 81 صفقة.