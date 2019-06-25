بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 4ر19 نقطة



أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 4ر19 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5829 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 33ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر142 مليون سهم تمت من خلال 5520 صفقة نقدية بقيمة 6ر40 مليون دينار كويتي (نحو 138 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر29 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4749 نقطة بنسبة 63ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 3ر60 مليون سهم تمت عبر 1952 صفقة نقدية بقيمة 8ر6 مليون دينار (نحو12ر23 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 7ر14 نقطة ليصل إلى مستوى 18ر6381 نقطة بنسبة ارتفاع 23ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر82 مليون سهم تمت عبر 3568 صفقة بقيمة 8ر33 مليون دينار (نحو 9ر114 مليون دولار).