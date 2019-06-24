بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع المؤشر العام 6ر10 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5809 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 18ر0 % .

وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر145 مليون سهم تمت من خلال 5511 صفقة نقدية بقيمة 6ر47 مليون دينار كويتي (نحو 84ر161 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 15 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4719 نقطة بنسبة 32ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 34 مليون سهم تمت عبر 1650 صفقة نقدية بقيمة 6ر2 مليون دينار

(نحو 8ر8 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 9ر22 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر6366 نقطة بنسبة ارتفاع 36ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 2ر111 مليون سهم تمت عبر 3861 صفقة بقيمة 9ر44 مليون دينار

(نحو 66ر152 مليون دولار).