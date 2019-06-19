بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 3ر5 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 3ر5 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5774 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 09ر0%.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر28 مليون سهم تمت من خلال 5291 صفقة نقدية بقيمة 7ر28 مليون دينار كويتي (نحو 58ر97 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر10 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4741 نقطة بنسبة 23ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر73 مليون سهم تمت عبر 1983 صفقة نقدية بقيمة 5ر4 مليون دينار (نحو 3ر15 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 8ر2 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر6303 نقطة بنسبة انخفاض 04ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 56 مليون سهم تمت عبر 3308 صفقة بقيمة 2ر24 مليون دينار (نحو 28ر82 مليون دولار).