البورصة المصرية تربح 4ر16 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت المكاسب التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 4ر16 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 1ر757 مليار جنيه.

وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فزاد مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 16ر2 فى المائة ليسجل مستوى 13265 نقطة، وقفز مؤشر/إيجي اكس 70/ بنحو 04ر3 فى المائة ليبلغ مستوى 694 نقطة، وارتفع مؤشر/إيجي اكس 100/ بنحو 77ر2 في المائة ليبلغ مستوى 1731 نقطة. وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 2ر4 مليار جنيه من خلال تداول 700 مليون ورقة منفذة على 82 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 68ر70% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب غير العرب استحوذوا على 38ر23% والعرب على 94ر5%، بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 57ر580 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 67ر29 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وبين أن المؤسسات استحوذت على 72ر39% من المعاملات فى البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 28ر30%، لافتًا إلى أن المؤسسات سجلت صافي شراء بقيمة 58ر624 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات. وخلص التقرير إلى القول، إن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغت 246 مليون جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 253 ألف سند تقريبا.