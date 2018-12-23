البورصة المصرية تخسر7.2 مليار جنيه في تعاملات

تخلت مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة تعاملات اليوم عن تراجعاتها الصباحية، وأغلقت الجلسة علي ارتفاعات هامشية، بدعم مشتريات، وخسرت القيمة السوقية للاسهم 7.2 مليار جنيه، ووصلت عند مستوي 737.676مليار جنيه.

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة 1.45% ، ليصل إلي مستوي12947نقطة.

هبط مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.61%، وأنهي مؤشر إيجي إكس 100الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 علي هبوط بنسبة 0.85%.

اتجهت تعاملات الأجانب المصريين والعرب للشراء، وبلغت مشترياتهم 3 ملايين جنيه مقابل عمليات بيعية للمستثمرين الأجانب، وسط قيمة تداولات لم تتجاوز 400 مليون جنيه.