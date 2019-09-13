الأسهم الباكستانية تغلق على ارتفاع بنسبة 1.88%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.88 % أي ما يعادل 591 نقطة، وأقفل عند مستوى 31546 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 145294810 أسهم، وتم التداول على أسهم 310 شركات، ارتفع منها أسهم 209 شركات، وتراجعت قيمة أسهم 80 شركة، واستقرت قيمة أسهم 21 شركة.