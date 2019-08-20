البورصة المصرية تغلق على خسارة 4ر2 مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم، مع استمرار عمليات الشراء من قبل المستثمرين المصريين والعرب، قابلها مواصلة الضغوط البيعية من قبل صناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية مع اتجاه المستثمرين لهيكلة محافظهم المالية بعد الارتفاعات القوية التي سجلتها السوق في الأيام الماضية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4ر2 مليار جنيه من قيمته ليغلق عند مستوى 4ر755 مليار جنيه بعد تداولات في سوق الأسهم بلغت 920 مليون جنيه، فيما بلغت تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين 03ر5 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 66ر0% مسجلا 37ر14304 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 61ر0% ليغلق عند 13ر546 نقطة، وامتدت المكاسب إلى مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا ليسجل مكاسب هامشية بلغت 15ر0% ليغلق عند مستوى 01ر1430 نقطة.