البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند مستوى 1862.85 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 5.2 مليون دينار أردني ، وسط تداول 5.1 مليون سهم، نفذت من خلال1,741 صفقة.