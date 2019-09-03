البورصة المصرية تربح 6ر6 مليارات جنيه في ختام التعاملات

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تعزيز مكاسبها لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والمصريين نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6ر6 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 3ر779 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 8ر7 مليارات جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة 7ر6 مليارات جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنحو 2ر1% ليبلغ مستوى 23ر15110 نقاط، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 43ر0% ليصل إلى مستوى 1ر557 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 12ر1% إلى قيمته ليبلغ مستوى 93ر1477 نقطة.

وفي ختام التعاملات، سجلت أسعار أسهم 56 شركة ارتفاعًا، فيما تراجعت أسعار أسهم 79 شركة، وحافظت 31 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.