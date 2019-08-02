المؤشر الرئيسي لبورصة تونس يقفل على انخفاض

أقفل المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم، على انخفاض بنسبة 0.10%، ليصل عند 7170.47 نقطة.

وبلغ حجم التعاملات 2.167 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 21 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 18 أخرى، واستمرار أسهم 13 شركة على ثبات.