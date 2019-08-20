بورصة تونس تقفل على ارتفاع

أقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع طفيف بنسبة 06ر0 %، ليصل عند 7172.36 نقطة.

وبلغ حجم التعاملات 1.233 مليون دينار تونسي حوالي 433 الف دولار امريكي، وسط ارتفاع أسهم 16 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 25 أخرى، واستمرار أسهم 18 شركة على ثبات.