المؤشر الرئيس لبورصة تونس يغلق على ارتفاع



أغلقت المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات اليوم ،على ارتفاع بنسبة 26ر0 %، ليصل عند 7235.60 نقطة.

وبلغ حجم التعاملات 3.450 مليون دينار تونسي ،وسط ارتفاع أسهم 18 شركة ، وانخفاض أسهم 30 أخرى، واستمرار أسهم 11 شركة على ثبات.

