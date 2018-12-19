موشر البورصة العراقية يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية العراقي "البورصة" اليوم، على ارتفاع بنسبة 0,37 في المئة مسجلًا 512039 نقطة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 157,970,722 سهمًا بقيمة 292,558,164 دينار عراقي.

وسجل المؤشر العام ارتفاع أسهم 10 شركات مساهمة, وانخفاض 5 أخرى من أصل 28 شركة متداولة من بين مجموع الشركات المدرجة في البورصة والبالغ عددها 104 شركات.