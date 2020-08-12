رد فعل عنيف من الأهلى تجاه رمضان صبحي بعد انتقاله لبيراميدز

لاعب الفريق من احتفالية افتتاح الاستاد الجديد التي أقيمت مساء اليوم بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ونجوم القلعة الحمراء بعد رفض اللاعب الاستمرار داخل النادي ورغبته في الانتقال لصفوف بيراميدز خلال الموسم الجديد افتتح مجلس إدارة الأهلي، برئاسة ، وقيادات النادي التنفيذية، مساء اليوم ستاد الأهلي بمدينة السلام، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات على الاستاد، في إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة

شهد مراسم حفل الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ومحمد أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة WE والعديد من القيادات والمسئولين والشخصيات البارزة، بالإضافة إلى رموز وقدامى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وفي كلمته وجه رئيس النادي الشكر للواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي الراحل منذ أسابيع قليلة ، مشيرا الى انه كان رمزا وطنيا ويعمل من اجل مصر دائما ، ونفس الأمر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يساند جميع المؤسسات الرياضية والأندية.