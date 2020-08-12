الخطيب يوجه رسالة للمتجاوزين في حقه وحق الأهلي

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على توجيه رسالة خاصة للمتجاوزين في حقه وحق الأهلي خلال الفترة الأخيرة و خلال حفل افتتاح استاد قال محمود الخطيب "لدي رسالة للمتجاوزين نحن النادي الأهلي لا يمكن أن ننحدر لهذا المستوى ونرد بتلك الطريقة" وأضاف بيبو "الأهلي قيمة كبيرة لذا لن نرد بنفس الأسلوب، لكن هذا لا يعني أن الأهلي سوف يترك حقه" وتابع "وأقول، الأهلي نادي راقي، نادي المبادئ والقيم، اهتموا بأنفسكم دون الحديث عن الأهلي حتى تنجحوا".