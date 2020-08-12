مجلس إدارة الأهلي يفتتح رسميا الاستاد الجديد

افتتح مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وقيادات النادي التنفيذية، منذ قليل استاد الأهلي بمدينة السلام، تمهيدًا لاستضافة مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة محليًّا وإفريقيًّا، وذلك بعد إجراء العديد من التعديلات على الاستاد، في إطار اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين النادي الأهلي وشركة استادات القابضة.