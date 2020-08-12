وزير الشباب والرياضة و الخطيب في جولة تفقدية باستاد الأهلي

وزير الشباب والرياضة استاد الأهلي " السلام سابقا"، برفقة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء واستمع وزير الشباب والرياضة ورئيس النادي الأهلي إلي آليات الشاشة الخاصة بالمدير الفني للنادي الأهلي داخل غرفة خلع الملابس الخاصة باللاعبين عن تحويل ملعب استاد السلام الدولي لاستاد الأهلي، من خلال حفل كبير انطلق في السابعة مساء بحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي.