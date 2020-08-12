5 ملايين دولار وراء رحيل رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

علمت «المصري اليوم» ان رمضان صبحي لاعب نادي هدرسفيلد الإنجليزي، حصل على مبلغ 5 مليون دولار في 3 مواسم للتوقيع لنادي بيراميدز وعلمت «المصري اليوم» ان نادي بيراميدز دفع حوالي 5 مليون جنيه استرليني للحصول على بطاقة اللاعب بشكل نهائي وأعلن النادي الأهلي منذ قليل عن انتهاء علاقته باللاعب رمضان صبحي بشكل نهائي، بعد اعلان اللاعب رغبته في اللعب لنادي بيراميدز.