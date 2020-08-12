رسالة آل الشيخ إلى الأهلي بعد انضمام رمضان صبحي لبيراميدز

بعث المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك ألميريا الإسباني، رسالة بعد إعلان النادي الأهلي رحيل رمضان صبحي وخروجه من حساباته بشكل نهائي.