أول تعليق من تركي آل الشيخ على أزمة رمضان صبحي مع الأهلي

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عدم وجود أي علاقة بينه وبين انتقال رمضان صبحي من الأهلي إلى صفوف بيراميدز وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": اخجلوا، هو ازاي الواحد يشرح؟! انه ملوش أي علاقة في أي حاجة بتحصل؟! إزاي!! هوا الواحد في ايه ولا ايه» وأكمل: «ده شغل ممنهج بقى مش صدفة! هو اسم تركي شماعة لاي حاجه ولا ليه! عيب عيب! قلت للمره المليون لا لي علاقه بحاجة ولن يكون لي علاقة بحاجة مهما حدث».