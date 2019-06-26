المحمدي يسجل الهدف الاول للمنتخب المصري امام الكونغو

سجل احمد المحمدي الهدف الاول للمنتخب المصري، في شباك الكونغو، بعد ركنية من الجبهة اليسرى قابلها المحمدي في الشباك في الدقيقة ٢٣، في المباراة المقامة بينهما على ملعب القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الاولى ببطولة امم افريقيا مصر ٢٠١٩