محمد صلاح يقود هجوم الفراعنة أمام الكونغو

أعلن خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن التشكيلة الأساسية لمواجهة الكونغو في افتتاحية كأس الأمم الأفريقية 2019 بالمباراة التي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام الكونغو

محمد الشناوي - أحمد المحمدي ، أحمد حجازي، محمود علاء ، أيمن أشرف -محمد النني ، طارق حامد - عبدالله السعيد ، محمد صلاح ، محمود حسن (تريزيجيه) - مروان محسن

وتنطلق مساء اليوم البطولة مباراة مصر والكونغو ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى .

ويحتل المنتخب زعامة القارة الأفريقية بعد أن توج باللقب من قبل 7 مرات أعوام 1957 و 1959 و 1986 و 1998 و 2006 و 2008 و 2010 .