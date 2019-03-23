بيراميدز يهزم الإنتاج الحربي 5-4 وديًا

حقق فريق بيراميدز فوزا كبيرا علي الانتاج الحربي بخمسة أهداف مقابل أربعة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت .

وسجل خماسية بيراميدز كل من جون سيفوينتي (ثلاثة اهداف)، وكينو وايريك تراوري بواقع هدف لكل منهما .