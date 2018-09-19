وفاة ناشىء فريق بيراميدز أبو بكر فوزي إثر حادث سير

لقى أبو بكر فوزي، لاعب فريق 2003، في نادي بيراميدز، حتفه إثر حادث سيارة، الأربعاء. وتقدمت إدارة النادي، بمواساة أسرة اللاعب الشاب الفقيد، وأن يلهمهم الصبر والسلوان و"إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ".