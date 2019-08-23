الاتحاد السكندرى يصل الكويت لمواجهة العربى فى البطولة العربية

وصلت بعثة الاتحاد السكندرى مطار الكويت استعدادا لمواجهة العربى الكويتى ضمن مباريات الدور الـ 32 للبطولة العربية المقرر لها الاثنين 26 أغسطس الجارى، رافق البعثة محمد مصيلحى رئيس النادى وإسماعيل محمد رئيس البعثة و عضوا مجلس الإدارة إبراهيم شعبان و أحمد عبد المجيد، و حازم الرجال أمين الصندوق

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد العربى على موقع تويتر أن البعثة تضم 22 لاعبًا وهم محمود الزنفلى ومحمود شعبان ومحمود رزق ومحمد أنور وأحمد نبيل وخالد متولى ونور السيد وكريم الديب ورزاق سيسيه ومحمد ناجى جدو ومروان النجار وخالد قمر والسيد سالم وإسلام جمال وأيمن السيد وعماد السيد وأحمد حجى وأحمد رفعت وصبحى سليمان وأسامة العزب وأحمد راشد وصبرى رحيل، بالإضافة إلى الجهاز الفنى الذى يضم طلعت يوسف مدير فنى وعبد الجليل إمام مدير الكرة ومنير عقيلة مدرب عام ومحمد إبراهيم مدرب عام وأحمد عبد اللطيف مخطط أحمال ومجدى بهلول مدرب حراس وهانى أحمد مدرب وعمرو الاشلم طبيب الفريق وسمير محجوب مدير إدارى وأحمد متولى إدارى وإسلام السيد علاج طبيعى ومحمد حسن علاج طبيعى وفاروق جعفر ومحمد عبد الجليل وكريم أحمد مصور الفريق.