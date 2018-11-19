الاتحاد السكندرى يستهدف استعادة حازم إمام من الزمالك

أبدى نادى الاتحاد السكندرى رغبته فى استعادة حازم إمام ظهير أيمن الزمالك مرة أخرى لصفوفه خلال الفترة المقبلة .وسبق وخاض حازم إمام تجربة إعارة فى صفوف زعيم الثغر قبل عودته للزمالك مرة أخرى لحاجة الفريق الأبيض لجهوده .ويرحب النادى السكندرى بضم حازم إمام عقب نهاية الموسم الحالى حال تمسك الزمالك باستمراره فى الميركاتو الشتوى المقبل .