الأهلي المصري يصل إلى ملعب مباراة بايرن ميونخ

الدوحه - العرب اليوم
وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب أحمد بن علي، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، المحدد لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بطل أوروبا، وجاء كالتالي:
محمد الشناوي وعلي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.
ومن المقرر أن تنقل 4 قنوات مفتوحة مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ وهي قناة الكأس وقناة بي إن سبورت وقناة 20 ميديا ست وقناة مكسبي وجاءت ترددات القنوات كالتالي :
تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة- beIN sports
التردد: 12765 أو 11054
معدل الترميز: 2750
معدل الاستقطاب: أفقي
معدل تصحيح الخطأ: 4/3
تردد قناة الكاس 3- Alkas 3
القمر الصناعي: نايل سات
التردد 11919
الترميز 27500
الاستقطاب أفقي
التصحيح 3/4
تردد قناة 20 ميديا ست المفتوحة- 20Mediaset
القمر: Eutelsat 5 West A
التردد: 12522
الترميز: 35500
الاستقطاب: عمودي
التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3
تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن
القمر الصناعي: نايل سات
تردد القناة: 11411
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
معدل التصحيح 4/3
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