الأهلي المصري يصل إلى ملعب مباراة بايرن ميونخ

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل إلى ملعب أحمد بن علي، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، المحدد لها الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بطل أوروبا، وجاء كالتالي:

محمد الشناوي وعلي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود كهربا.



ومن المقرر أن تنقل 4 قنوات مفتوحة مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ وهي قناة الكأس وقناة بي إن سبورت وقناة 20 ميديا ست وقناة مكسبي وجاءت ترددات القنوات كالتالي :

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة- beIN sports



التردد: 12765 أو 11054

معدل الترميز: 2750

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل تصحيح الخطأ: 4/3



تردد قناة الكاس 3- Alkas 3



القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11919

الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

التصحيح 3/4



تردد قناة 20 ميديا ست المفتوحة- 20Mediaset



القمر: Eutelsat 5 West A

التردد: 12522

الترميز: 35500

الاستقطاب: عمودي

التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3



تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن



القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11411

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معدل التصحيح 4/3