برشلونة يتقدم بالهدف الثالث في شباك ريال مدريد

واصل فريق برشلونة ضغطه وتقدم بالهدف الثالث في شباك ريال مدريد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا في كلاسيكو الجولة العاشرة بالليجا.

سجل لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 74 من عمر الشوط الثاني، عن طريق رأسية رائعة، عجز كورتوا حارس الريال في التصدي ليها لتسكن الشباك.