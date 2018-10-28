برشلونة يسيطر على الشوط الأول في الكلاسيكو ويتقدم على ريال مدريد بهدفي سواريز وكوتينيو

انتهى الشوط الأول في كلاسيكو العالم بين برشلونة وريال مدريد بتقدم الفريق الكتالونى بهدفين دون رد، على ملعب الكامب نو، فى قمة لقاءات الجولة العاشرة من الدورى الإسبانى.

نجح برشلونة فى السيطرة على مجريات الشوط الأول بالكامل، ونجح فى افتتاح التسجيل عن طريق كوتينيو فى الدقيقة 12، بعد عرضية من جوردى ألبا، سددها مباشرة كوتينيو بنجاح، ثم حصل لويس سواريز على ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد أن لجأ إلى تقنية الفيديو، ونفذها الأورجويانى بنجاح على يمين الحارس كورتوا فى الدقيقة 30، وكاد البرازيلى رافينيا ألكنتارا يضيف الهدف الثالث، من تسديدة قوية، ولكنها مرت فوق العارضة، لينتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة 0/2.