حسام حسن يتقدم باستقالته من تدريب المصرى البورسعيدى

تقدم حسام حسن، المدير الفنى للمصرى، باستقالة رسمية من قيادة الفريق البورسعيدى، عن طريق طارق سليمان المدرب العام للفريق، وأوضح العميد فى أسباب استقالته أنها جاءت لعدم وجود مساندة خاصة باستقدام موافقة لخوض الفريق مبارياته المحلية على استاد النادى.