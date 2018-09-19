حسام حسن يؤكّد ثقته في حسن استقبال الجمهور الجزائري للمصري

أكّد حسام حسن، المدير الفنى لفريق المصري البورسعيدي، أنه لديه ثقة تامة في حسن استقبال الجمهور الجزائري لفريق المصري، بخاصة بعد الاستقبال الطيب لبعثة الجزائر من مسؤولي المصرىيالذين تباروا في الترحيب بالأشقاء الجزائريين، قائلًا"قدمّنا السبت والأحد مع الجزائريين وننتظر المعاملة بالمثل
وأشار أنه يذهب إلى الجزائر من أجل تحقيق الفوز أيضًا، وليس الاعتماد على نتيجة الذهاب، مؤكدًا أن لاعبيه كان بإمكانهم الخروج من المباراة بفوز أكبر، لولا إهدار العديد من الفرص السهلة التي كان من شأنها أن تُسهّل كثيرًا من مهمة الفريق في مباراة العودة، معبّرًا عن سعادته بالفوز في المباراة الأولى، بخاصةً أنه جاء على حساب فريق قوي وعنيد، وله باع كبير في الكرة الأفريقية.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميز خلال أسبوع لندن للموضة، وتألقت بإطلالة مذهلة في عرض ناتاشا زينكو. وكانت هذه الفتاة تجذب الانتباه بتنوع اختياراتها في الأزياء، فارتدت ثوبًا أخضر نيون مذهل طويل مطبوع عليه كلمات 'Fu' و 'Fufu' وما جعله أكثر غريب الأطوار كانت أحذية الفخذ العالية بنفس اللون فضلًا عن قلادة علامة الدولار الكبيرة. وتبرهن هارلو على أنها واحدة من أكثر النماذج طلبًا خلال الدورة الحالية لأسابيع الموضة Fashion Weeks ، بعد أن سارت أيضاً على مدرجات عروض أزياء Adidas ، House of Holland و Julien MacDonald ، بالإضافة إلى Natasha Zinko ، في لندن وحدها. بعد أن بدأت مسيرتها المهنية كمتسابقة في برنامج Next Top الأميركي في عام 2014 ، ستنتقل العارضة الكندية ، 24 عامًا ، إلى عرض فيكتوريا سيكريت للأزياء في نوفمبر/تشرين الثاني. وأُصيبت هارلو
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