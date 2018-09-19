حسام حسن يؤكّد ثقته في حسن استقبال الجمهور الجزائري للمصري

أكّد حسام حسن، المدير الفنى لفريق المصري البورسعيدي، أنه لديه ثقة تامة في حسن استقبال الجمهور الجزائري لفريق المصري، بخاصة بعد الاستقبال الطيب لبعثة الجزائر من مسؤولي المصرىيالذين تباروا في الترحيب بالأشقاء الجزائريين، قائلًا"قدمّنا السبت والأحد مع الجزائريين وننتظر المعاملة بالمثل

وأشار أنه يذهب إلى الجزائر من أجل تحقيق الفوز أيضًا، وليس الاعتماد على نتيجة الذهاب، مؤكدًا أن لاعبيه كان بإمكانهم الخروج من المباراة بفوز أكبر، لولا إهدار العديد من الفرص السهلة التي كان من شأنها أن تُسهّل كثيرًا من مهمة الفريق في مباراة العودة، معبّرًا عن سعادته بالفوز في المباراة الأولى، بخاصةً أنه جاء على حساب فريق قوي وعنيد، وله باع كبير في الكرة الأفريقية.