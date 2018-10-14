مدحت عبد الهادي يشن هجومًا شرسًا ضد حسام حسن

شن مدحت عبد الهادي المدرب العام لبتروجت، هجوم قوي ضد حسام حسن، المدير الفني لنادي المصري، بسبب أزمته مع أبناء القلعة البيضاء.

وقال عبد الهادي في تصريحات تلفزيونية "حسام حسن يرفض مصافحتي في أي مباراة أكون متواجد فيها، ولا أعلم سبب أزمته معي".

وتابع "مدرب المصري دائما يفتعل الأزمات مع أبناء الزمالك في كل المباريات، ولم يقم بالتصرفات ذاتها حين خسر أمام الأهلي في نهائي كأس مصر في الموسم قبل الماضي، ولم يدخل في مشادات مع أحد".