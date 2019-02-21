قوات حفتر تعلن السيطرة على حقل الفيل النفطي

أعلنت غرفة عمليات "الكرامة" للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بسط السيطرة على حقل الفيل النفطي جنوب غربي ليبيا.

وحسبما نقلت "بوابة الوسط" الليبية عن غرفة عمليات "الكرامة"، اليوم الخميس، سيطرت القوات المسلحة "سلميا" على حقل الفيل وتقوم بتأمينه تمهيدا لتسليمه إلى حرس المنشآت النفطية.

من جهتها، أعربت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية عن قلقها إزاء التطورات في حقل الفيل. ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم المؤسسة قوله إنها تراقب الوضع عن كثب لضمان سلامة موظفيها.