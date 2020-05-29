سجلت فلسطين اليوم 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 625 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 37 حالة شفاء من فيروس كورونا في مدينة القدس المحتلة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 523 حالة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 97 حالة، وهي كالتالي: 23 في محافظة القدس، و32 في باقي المحافظات الشمالية، و42 في المحافظات الجنوبية.