10 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين والإجمالي 625

سجلت فلسطين 10 إصابات جديدة بفيروس بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 625.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية، لمخالطي المواطن الذي أعلنت عن إصابته صباح الخميس، ما يرفع حصيلة الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 625 إصابة.

وأضافت الوزيرة الفلسطينية في بيان، أن من بين الإصابات 4 تحت عمر الـ18 عاماً، لافتة إلى أن 9 من الإصابات في عزون العتمة، وإصابة واحدة في سينيريا.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية أن طواقم الطب الوقائي عملت منذ صباح الخميس على حصر دائرة المخالطين للمصاب الذي أعلن عنه اليوم، وأجرت فحوصات مخبرية لهم، حيث أشارت النتائج إلى وجود 10 إصابات جديدة.