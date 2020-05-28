إيران تسجل 63 وفاة و2258 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إيران، الخميس، ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى7627 حالة، بعد تسجيل 63 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، بأن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 143849 حالة، بعد تسجيل 2258 حالة إصابة جديدة.

ولفت إلى أن 2543 من المصابين في وضع صحي حرج ويرقدون في الرعاية المركزة.

كما أعلن جهانبور أن عدد المتعافين اقترب من 113 ألفا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.