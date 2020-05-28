فلسطين تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت دولة فلسطين إصابة جديدة بفيروس كورونا في قلقيلية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي اليوم، أن الاصابة الجديدة سجلت في بلدة عزون عتمة شرق قلقيلية لعامل في أراضي الـ48، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 614.