روسيا تسجل 174 وفاة و8371 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الخميس عن تسجيل 174 وفاة و8371 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، لتصبح الحصيلة الإجمالية 4142 وفاة و379051 إصابة.