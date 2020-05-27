روسيا تسجيل 8338 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8338 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 370680 إصابة.

وأوضح مركز الطوارئ الروسي في بيان له، أن عدد حالات الوفاة ارتفع إلى 3968 حالة بعد تسجيل 161 حالة وفاة جديدة، فيما تماثل للشفاء 11070 شخصًا.