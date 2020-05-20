التوغو تسجل ثمان إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت جمهورية التوغو اليوم عن تسجيل ثمان إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد المصابين بهذا الفيروس إلى 338 شخصًا.

وقالت وزارة الصحة التوغولية في بيان: إن حالات الشفاء من هذا المرض وصلت إلى 107 حالات، مقابل 12 حالة وفاة.