زامبيا تُسجل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلن مدير المعهد الوطني الزامبي للصحة العامة فيكتور موكونكا اليوم عن تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من أصل 495 عينة أجريت عليها اختبارات للكشف عن الفيروس ، خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وقال : أن عدد الإصابات داخل زامبيا وصل إلى 772 حالة، مقابل 192 حالة شفاء و7 حالات وفاة.