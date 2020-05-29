نيجيريا تسجل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز النيجيري للوقاية والتحكم في الأمراض عن تسجيل 182 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأفاد المركز في بيانه اليومي لمتابعة انتشار الوباء في نيجيريا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و915 حالة إصابة.