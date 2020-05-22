نيجيريا تسجل 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت نيجيريا تسجيل 339 حالة إصابة جديدة مؤكده بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7016 حالة.

وأفاد المركز أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 211 حالة، فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى 1907 حالة.