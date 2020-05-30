ارتفاع إصابات كورونا في فلسطين إلى 626

سجلت فلسطين إصابة جديدة بفيروس كورونا، السبت، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 626 حالة.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة إنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن 56 عاماً من بلدة حجة في محافظة قلقيلية نتيجة مخالطته لمصابين، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالية في فلسطين إلى 626.

واستنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن 524 مصابا تماثلوا للشفاء من الفيروس، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، في تعميم، عن عودة المواصلات العامة ضمن ضوابط شملت عدم تشغيل المواصلات العامة في الأماكن الموبوءة وعدم حمل الركاب من المناطق الموبوءة.

وأشارت إلى أن الأتوبيس سعة 50 راكبا يسمح له بنقل 25 راكبا، وسيارة الأجرة 7 ركاب يسمح لها بنقل 5 ركاب غير السائق، وسيارة الأجرة 4 ركاب يسمح لها بنقل راكبين غير السائق، وفي حالة العائلة الواحدة يسمح بنقل 3 ركاب.