مصر تسجل 752 إصابة جديدة بكورونا و29 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس كورونا، لافتة إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بالفيروس حتى اليوم هو 17265 إصابة من ضمنهم 4807 حالات شُفيت.