مصر تسجل 752 إصابة جديدة بكورونا و29 حالة وفاة
آخر تحديث GMT23:38:19
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بكورونا و29 حالة وفاة

العرب اليوم -

العرب اليوم - مصر تسجل 752 إصابة جديدة بكورونا و29 حالة وفاة

وزارة الصحة والسكان المصرية
القاهرة ـ العرب اليوم

 أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس كورونا، لافتة إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بالفيروس حتى اليوم هو 17265 إصابة من ضمنهم 4807 حالات شُفيت.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مصر تسجل 752 إصابة جديدة بكورونا و29 حالة وفاة مصر تسجل 752 إصابة جديدة بكورونا و29 حالة وفاة



أخبار ذات صلة

GMT 07:49 2020 الأربعاء ,20 أيار / مايو

عدد إصابات فيروس كورونا في روسيا يتجاوز 300 ألف إصابة
العرب اليوم - عدد إصابات فيروس كورونا في روسيا يتجاوز 300 ألف إصابة

GMT 06:46 2020 الأربعاء ,20 أيار / مايو

وزارة الصحة الإسبانية تفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة لكل من يتجاوز عمره 6 سنوات لكبح تفشي كورونا
العرب اليوم - وزارة الصحة الإسبانية تفرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة لكل من يتجاوز عمره 6 سنوات لكبح تفشي كورونا

GMT 03:43 2020 الأربعاء ,20 أيار / مايو

ألمانيا تسجل 83 حالة وفاة جديدة و797 إصابة بفيروس كورونا
العرب اليوم - ألمانيا تسجل 83 حالة وفاة جديدة و797 إصابة بفيروس كورونا

GMT 01:13 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

الأردن تعلن عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 629 إصابة
العرب اليوم - الأردن تعلن عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 629 إصابة

GMT 01:05 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا يتخطى 150 ألف إصابة
العرب اليوم - عدد الإصابات بفيروس كورونا في تركيا يتخطى 150 ألف إصابة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

مما يضعهم فى موقف محرج ومقارنة مع الشخص الآخر

مشاهير بنفس الملابس في مناسبات مختلفة ميغان ماركل أبرزهم

لندن ـ العرب اليوم

يحرص المشاهير بالحصول على إطلالة فريدة أمام عدسات كاميرات المصورين، لكن أحياناً يخونهم الحظ ليتفاجئوا بارتداء أحد الحضور نفس الملابس، مما يضعهم فى موقف محرج ومقارنة مع الشخص الآخر، لمعرفة أفضل من ارتدى الزى، وفي هذا السياق، أشار تقرير منشور بموقع "insider"، إلى بعض المواقف الطريفة والمحرجة لمشاهير ارتدوا نفس الزي فى مناسبات مختلفة. ارتدت الممثلة جيمي لي كيرتس، بدلة حمراء مع حذاء بكعب عند حضورها إحدى المهرجانات، بينما ارتدى الممثل تيموثي شالاميت بدلة حمراء تشبه بدلة كيرتس مع حذاء رياضى أبيض اللون، عند حضور العرض الأول لفيلم "Beautiful Boy" في بيفرلي هيلز. ارتدت ميجان ماركل دوقة ساسكس السابقة فستان ميدي من رولاند موريت فى إحدى المناسبات، كما ارتدت الممثلة جينيفر غارنر نفس الفستان بممشى المشاهير فى هوليوود. ارتدت المغنية كر...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:20 2020 الأحد ,24 أيار / مايو

موديلات فساتين بيضاء لصيف 2020 مناسبة لإطلالة عيد الفطر
العرب اليوم - موديلات فساتين بيضاء لصيف 2020 مناسبة لإطلالة عيد الفطر

GMT 03:37 2020 السبت ,23 أيار / مايو

تعرف على أفضل 10 مدن ساحلية واستمتع بالطبيعة الخلابة
العرب اليوم - تعرف على أفضل 10 مدن ساحلية واستمتع بالطبيعة الخلابة

GMT 06:04 2020 الأحد ,24 أيار / مايو

نصائح مذهلة لإزالة بقع الشوكولاتة من الملابس دون بقاء أثر
العرب اليوم - نصائح مذهلة لإزالة بقع الشوكولاتة من الملابس دون بقاء أثر

GMT 05:17 2020 السبت ,23 أيار / مايو

أميركا والعراق يُجهزان لبدء حوار حول التعاون الاقتصادي
العرب اليوم - أميركا والعراق يُجهزان لبدء حوار حول التعاون الاقتصادي

GMT 04:27 2020 السبت ,23 أيار / مايو

مقدمة برامج بريطانية تمتنع عن غسل شعرها بـ"الشامبو"
العرب اليوم - مقدمة برامج بريطانية تمتنع عن غسل شعرها بـ"الشامبو"

GMT 05:33 2020 السبت ,23 أيار / مايو

تألقي بـ"البليزر الطويل" من أهم الماركات العالمية في "عيد الفطر"
العرب اليوم - تألقي بـ"البليزر الطويل" من أهم الماركات العالمية في "عيد الفطر"

GMT 01:50 2020 الجمعة ,22 أيار / مايو

تعرف على أجمل "براكين" تشيلي وضعها على قائمة رحلاتك
العرب اليوم - تعرف على أجمل "براكين" تشيلي وضعها على قائمة رحلاتك

GMT 05:55 2020 السبت ,23 أيار / مايو

ادخلي البهجة إلى منزلك بأجمل ديكورات الموائد الاحتفالية في "العيد"
العرب اليوم - ادخلي البهجة إلى منزلك بأجمل ديكورات الموائد الاحتفالية في "العيد"

GMT 01:27 2020 الجمعة ,22 أيار / مايو

أكد أن "اتفاق الرياض" ما زال خيارًا متاحًا وممكنًا ومخرجًا حقيقيًا
العرب اليوم - أكد أن "اتفاق الرياض" ما زال خيارًا متاحًا وممكنًا ومخرجًا حقيقيًا

GMT 03:00 2020 الجمعة ,22 أيار / مايو

مذيع في قناة "العربية" يُغازل زوجته رشا الخياط على الهواء
العرب اليوم - مذيع في قناة "العربية" يُغازل زوجته رشا الخياط على الهواء

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:02 2020 السبت ,23 أيار / مايو

"ضيفها مطرب شعبي" سر إلغاء عرض آخر حلقات "رامز مجنون رسمي"
العرب اليوم - "ضيفها مطرب شعبي" سر إلغاء عرض آخر حلقات "رامز مجنون رسمي"

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 21:51 2020 السبت ,23 أيار / مايو

حُكم صادم ضد سما المصري عشية عيد الفطر المبارك
العرب اليوم - حُكم صادم ضد سما المصري عشية عيد الفطر المبارك

GMT 22:07 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟
العرب اليوم - كيف تعرف أن زوجتك تمارس العادة السرية ؟

GMT 19:45 2020 السبت ,23 أيار / مايو

توقّعات فرنسية باختفاء فيروس "كورونا" خلال شهر واحد فقط
العرب اليوم - توقّعات فرنسية باختفاء فيروس "كورونا" خلال شهر واحد فقط

GMT 16:13 2020 السبت ,16 أيار / مايو

طيران الإمارات تكشف عن استئناف رحلات الركاب المنتظمة
العرب اليوم - طيران الإمارات تكشف عن استئناف رحلات الركاب المنتظمة

GMT 06:24 2016 الخميس ,02 حزيران / يونيو

وصفة للتخلص من الصداع والغثيان الناجم عن شرب الكحول
العرب اليوم - وصفة للتخلص من الصداع والغثيان الناجم عن شرب الكحول

GMT 21:36 2019 السبت ,27 إبريل / نيسان

يورغن كلوب ينفي الاشتباك مع صلاح ويؤكد بقاء فيرمينو
العرب اليوم - يورغن كلوب ينفي الاشتباك مع صلاح ويؤكد بقاء فيرمينو

GMT 08:03 2020 الأحد ,17 أيار / مايو

شواطئ الريفيرا الفرنسية تعود لعشاقها بعد السماح بالسباحة المشروطة
العرب اليوم - شواطئ الريفيرا الفرنسية تعود لعشاقها بعد السماح بالسباحة المشروطة

GMT 14:22 2018 السبت ,15 كانون الأول / ديسمبر

تواصل مفاوضات الأهلي مع اللاعب دا كوستا
العرب اليوم - تواصل مفاوضات الأهلي مع اللاعب دا كوستا

GMT 10:50 2019 الأحد ,08 كانون الأول / ديسمبر

أفكار لطيفة لرسومات حناء على شكل خواتم يمكنك تنفيذها بخطوات بسيطة
العرب اليوم - أفكار لطيفة لرسومات حناء على شكل خواتم يمكنك تنفيذها بخطوات بسيطة

GMT 21:37 2020 الخميس ,21 أيار / مايو

تجديد حبس حنين حسام فتاة "التيك توك" 15 يومًا على ذمة التحقيقات
العرب اليوم - تجديد حبس حنين حسام فتاة "التيك توك" 15 يومًا على ذمة التحقيقات

GMT 21:27 2016 السبت ,04 حزيران / يونيو

"مع الله" الموسم الرابع من "سواعد الإخاء" بمشاركة مجموعة من الدعاة والمشايخ
العرب اليوم - "مع الله" الموسم الرابع من "سواعد الإخاء" بمشاركة مجموعة من الدعاة والمشايخ

GMT 02:19 2020 الثلاثاء ,19 أيار / مايو

وفاة الملياردير السعودي صالح كامل صاحب "دلة البركة"
العرب اليوم - وفاة الملياردير السعودي صالح كامل صاحب "دلة البركة"

GMT 19:56 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

سناء عكرود تقضي عطلتها الصيفية في هافانا كوبا
العرب اليوم - سناء عكرود تقضي عطلتها الصيفية في هافانا كوبا

GMT 01:09 2018 الأحد ,24 حزيران / يونيو

حكايات قرآنية ومعجزات من سورة "الإنسان"
العرب اليوم - حكايات قرآنية ومعجزات من سورة "الإنسان"

GMT 12:55 2020 الخميس ,07 أيار / مايو

بشكتاش التركي يهدّد استمرار رمضان صبحي في الأهلي الفترة المقبلة
العرب اليوم - بشكتاش التركي يهدّد استمرار رمضان صبحي في الأهلي الفترة المقبلة

GMT 12:08 2018 الأحد ,23 أيلول / سبتمبر

قصة الفنان جمال رمسيس صاحب شخصية "لوسي ابن طنط فكيهة"
العرب اليوم - قصة الفنان جمال رمسيس صاحب شخصية "لوسي ابن طنط فكيهة"

GMT 19:56 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبر

قصة اغتصاب 5 أشخاص لسيدة أمام زوجها أسفل كوبري
العرب اليوم - قصة اغتصاب 5 أشخاص لسيدة أمام زوجها أسفل كوبري

GMT 15:59 2019 الأربعاء ,01 أيار / مايو

تواجهك عراقيل لكن الحظ حليفك وتتخطاها بالصبر
العرب اليوم - تواجهك عراقيل لكن الحظ حليفك وتتخطاها بالصبر

GMT 02:44 2013 الخميس ,19 كانون الأول / ديسمبر

الخس والجرجير لمرضى القولون العصبي
العرب اليوم - الخس والجرجير لمرضى القولون العصبي

GMT 00:28 2015 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

منة فضالي ترفض عمليات التجميل وتبحث عن رجل يحتويها
العرب اليوم - منة فضالي ترفض عمليات التجميل وتبحث عن رجل يحتويها

GMT 20:47 2018 الأحد ,06 أيار / مايو

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
العرب اليوم - إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

GMT 20:32 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايو

شبيهات هيفاء وهبي تثرن حالة من الجدل في الأوساط
العرب اليوم - شبيهات هيفاء وهبي تثرن حالة من الجدل في الأوساط

GMT 10:08 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

وكيل ميتسوبيشي في السعودية يطرح أتراج سيدان الصغيرة
العرب اليوم - وكيل ميتسوبيشي في السعودية يطرح أتراج سيدان الصغيرة

GMT 09:17 2014 الخميس ,11 كانون الأول / ديسمبر

السعوديّة ليلى سلمان تبدأ تسويق مسلسل "زنوبيا والمصرقع"
العرب اليوم - السعوديّة ليلى سلمان تبدأ تسويق مسلسل "زنوبيا والمصرقع"

GMT 21:07 2015 الخميس ,22 كانون الثاني / يناير

وزيرة خارجية موريتانيا تتوجه إلى أديس أبابا
العرب اليوم - وزيرة خارجية موريتانيا تتوجه إلى أديس أبابا

GMT 13:41 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

تستعدّ للكفاح من أجل حقوقك في كلّ حين وتواجهك صعوبات
العرب اليوم - تستعدّ للكفاح من أجل حقوقك في كلّ حين وتواجهك صعوبات
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab