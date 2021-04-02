البيت الأبيض يعلن أن رئيس وزراء اليابان يلتقي بايدن في 16 أبريل

أفاد البيت الأبيض الجمعة، بأن رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوغا سيكون أول ضيف يحل على البيت الأبيض في 16 أبريل الجاري.ويعد رئيس الوزراء الياباني، أول مسؤول أجنبي يلتقي بايدن في البيت الأبيض وجهاً لوجه منذ تسلم الأخير مهام منصبه في يناير الماضي 2021.وسوغا البالغ من العمر 72 عاماً، خلف في سبتمبر الفائت شينزو آبي الذي استقال من منصبه لدواعٍ صحيّة، في حين أنّ بايدن الذي تسلّم منصبه في الـ20 من يناير لم يلتقِّ حتى اليوم أيّ زعيم أجنبي وجهاً لوجه، واقتصرت كل اجتماعاته مع قادة العالم على لقاءات افتراضية بسبب جائحة كوفيد-19.