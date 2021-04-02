البيت الأبيض يؤكد أن اجتماع فيينا بشأن الاتفاق النووي عو خطوة بناءة على الأرجح

قال البيت الأبيض الجمعة، إنه يرحب بالاجتماع في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني، ووصفه بأنه "خطوة بناءة على الأرجح".وأضاف البيت الأبيض، أنه "يعي جيداً الخطوات التي لا تزال عالقة" في ما يخص المحادثات النووية مع إيران، لافتاً إلى أنه وافق على المشاركة في محادثات مع الأوروبيين والروس والصينيين، لمناقشة ما نحتاجه للعودة إلى الالتزام المتبادل وفق الاتفاق النووي".وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى ايران بوب مالي، قال في تغريدة، إن "المحادثات الأسبوع القادم ستكون مع شركاء أوربيين وروس وصينيين للحديث حول ما تحتاجه إيران والولايات المتحدة لاستئناف العمل بالاتفاق النووي".

وأضاف أن "النقاشات القادمة صعبة، ولكننا على الطريق الصحيح".