حزب نتانياهو ينفي دعوة رئيس الوزراء لانتخابات مبكرة

نفى حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اليوم الجمعة اعتزم رئيس الوزراء الدعوة لانتخابات مبكرة.

وقال متحدث باسم الحزب إنّ نتانياهو التقى وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف اليوم وأبلغه "أنّ الشائعات حول اتخاذ قرار بالدعوة لانتخابات مبكرة ليست صحيحة"، وذلك بعدما أفاد مصدر مقرب من بينيت أن رئيس الوزراء يعتزم الدعوة إلى اقتراع مبكر.