الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بشأن تركيا

رأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة، بمدينة الرياض.

وأصدر المجلس برئاسة الملك سلمان، عددا من القرارات، كان أبرزها متعلقا بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا في مجال خدمات النقل الجوي، وتم إصدار مرسوما ملكيا بهذا.

وفي مستهل الجلسة أطلع الملك سلمان، المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس أيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، وما جرى خلالها من استعراض لآفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الموارد المائية والري ومعالجة مياه الصرف الصحي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المائية والري في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع اتفاقية بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في مملكة إسبانيا للتعاون في مجال الترميز، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس ديوان المراقبة العامة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانبين الأردني والسوداني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وكل من ديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية، وديوان المراجعة القومي في جمهورية السودان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.